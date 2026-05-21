Adriana Volpe torna a casa dopo il Grande Fratello | la sorpresa della figlia Gisele tra fiori e palloncini
Dopo aver concluso la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è tornata a casa e ha trovato una festa a sorpresa preparata dalla figlia Gisele. La scena era decorata con fiori e palloncini, creando un’atmosfera festosa. La showgirl ha condiviso sui social foto e video dell’evento, mostrando il momento di gioia e affetto con la famiglia. La sorpresa è stata organizzata per celebrare il rientro di Adriana dopo il reality.
Al rientro a casa, dopo la finale del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha trovato ad attenderla una festa a sorpresa organizzata dalla figlia Gisele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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