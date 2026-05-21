Accusato di rubare i soldi della società di cui è presidente poi assolto | chi è e cos' è successo

Un uomo che aveva ricoperto il ruolo di presidente di una società sportiva è stato accusato di aver sottratto diversi migliaia di euro dai fondi dell’associazione. Dopo un procedimento legale durato alcuni mesi, il giudice ha stabilito l’assoluzione perché i fatti non sono stati ritenuti dimostrati. La vicenda si è conclusa con l’esito favorevole per l’ex presidente, che ora può tornare alla sua vita senza accuse pendenti. Il procedimento si è svolto davanti a un tribunale competente.

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