Accusato di rubare i soldi della società di cui è presidente poi assolto | chi è e cos' è successo
Un uomo che aveva ricoperto il ruolo di presidente di una società sportiva è stato accusato di aver sottratto diversi migliaia di euro dai fondi dell’associazione. Dopo un procedimento legale durato alcuni mesi, il giudice ha stabilito l’assoluzione perché i fatti non sono stati ritenuti dimostrati. La vicenda si è conclusa con l’esito favorevole per l’ex presidente, che ora può tornare alla sua vita senza accuse pendenti. Il procedimento si è svolto davanti a un tribunale competente.
L’ex presidente di una società sportiva è accusato di appropriazione indebita ai danni della stessa per migliaia di euro, ma viene assolto perché il fatto non sussiste. La sentenza è stata pronunciata dal giudice del tribunale cittadino Luisa Pittalis alcuni mesi fa, ma la notizia è stata resa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
BONELLI CHE GRIDA ALLA MELONI DI NON RUBARE I SOLDIAL POPOLO ITALIANO
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