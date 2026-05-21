Abete Presto per nomi Ct ma si punti a un grande tecnico

Un dirigente ha dichiarato che l'obiettivo principale è creare condizioni che permettano un sistema meno rigido nelle decisioni, anche se non si sa ancora se la Federazione sarà in grado di attuarlo. In caso contrario, si potrebbe ricorrere ai principi generali del Coni, come avvenuto in passato. Ha inoltre aggiunto che presto potrebbe essere annunciato il nome del nuovo ct, ma si preferisce puntare su un grande tecnico. La questione riguarda anche la possibilità di coinvolgere figure di alto livello nel settore tecnico.

ROMA (ITALPRESS) – “Il programma è, anzitutto, andare a creare delle condizioni – e questo non so se la Federazione ne sarà capace, altrimenti dovremmo ricorrere, come dopo Calciopoli, ai principi generali del Coni – per avere un sistema meno ingessato sul versante dei livelli decisionali”. Ne è convinto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e candidato alla presidenza Figc, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. Le riforme dell’assetto federale sono tra i punti del suo programma, in vista delle elezioni della Federcalcio del 22 giugno, che lo vedono in corsa con Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Fake heiress stole her fiancé;but she didn't even flinch, and marrying her fiancé's older brother.

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