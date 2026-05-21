Un dirigente ha dichiarato che l'obiettivo è creare condizioni più flessibili nel sistema decisionale del calcio, anche attraverso l'applicazione dei principi generali del Coni, nel caso in cui la Federazione non fosse in grado di farlo. Ha inoltre affermato che presto potrebbe essere nominato un nuovo responsabile tecnico, ma senza specificare nomi o ruoli precisi. La questione riguarda principalmente la revisione delle dinamiche interne e delle strutture di governo del settore.

ROMA - "Il programma è, anzitutto, andare a creare delle condizioni - e questo non so se la Federazione ne sarà capace, altrimenti dovremmo ricorrere, come dopo Calciopoli, ai principi generali del Coni - per avere un sistema meno ingessato sul versante dei livelli decisionali". Ne è convinto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e candidato alla presidenza Figc, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. Le riforme dell'assetto federale sono tra i punti del suo programma, in vista delle elezioni della Federcalcio del 22 giugno, che lo vedono in corsa con Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Abete "Presto per nomi Ct, ma si punti a grande tecnico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

O Gigante de Madeira que Voou Apenas 26 Segundos

Sullo stesso argomento

Ora Abete, Malagò o un grande ex calciatore, è c'è il nodo ct: atteso l'addio di GattusoIl passo indietro richiesto c'è stato, non proprio però nella direzione che alcuni auspicavano.

Leggi anche: Il calcio italiano è in crisi, ma si pensa già al nuovo ct: da Conte ad Allegri, tutti i nomi. Ma perché non uno dei giovani?

Abete Presto per nomi Ct, ma si punti a un grande tecnicoROMA (ITALPRESS) – Il programma è, anzitutto, andare a creare delle condizioni – e questo non so se la Federazione ne sarà capace, altrimenti dovremmo ricorrere, come dopo Calciopoli, ai principi gen ... msn.com

Figc, Abete Presto per nomi Ct, ma si punti a un grande tecnicoLo ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e candidato alla presidenza Figc, Giancarlo Abete, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress ... italpress.com