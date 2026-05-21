A sostegno di Malvatani Bersani | Andate a votare Fratoianni | Candidata giusta

Durante un evento pubblico, un rappresentante politico ha incoraggiato la partecipazione alle urne, commentando con entusiasmo la candidatura di una donna ritenuta appropriata. Un altro esponente ha invece espresso apprezzamento per la scelta, evidenziando la coerenza tra l’immagine della candidata e i valori che dovrebbe rappresentare. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di recarsi alle urne e di sostenere chi si presenta con determinazione. La discussione si inserisce nel quadro delle recenti campagne elettorali, con i due politici che hanno preso posizione pubblicamente.

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"Ma che bella candidata che avete. Non state a pettinare le bambole, andate a votare. Non potevate trovare di meglio per rappresentare, anche fisicamente, l’esperienza di mettere i valori dentro le cose che si fanno". Chiude nel suo stile inconfondibile Pier Luigi Bersani l’affollato comizio di Lido di Fermo cui è intervenuto, applaudito a più riprese, per sostenere la candidata sindaca, Angelica Malvatani e per dirne parecchi, da par suo, all’indirizzo dell’attuale governo, su più argomenti. Il volto storico del Partito Democratico, più volte ministro in vari Governi oltreché segretario dem, è giunto in sostegno del centrosinistra, quel campo largo che Malvatani è riuscita a riunire sotto il suo nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A sostegno di Malvatani. Bersani: "Andate a votare". Fratoianni: "Candidata giusta" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Taccuino elettorale: gli impegni dei candidati. Arrivano Bersani, Bonelli, Fratoianni e Nisini A sostegno di Malvatani. Bersani: Andate a votare. Fratoianni: Candidata giustaL’ex ministro e volto storico del Partito democratico accolto in piazza. Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra: La Zes non risolve tutti i problemi. ilrestodelcarlino.it Fermo, con la candidata sindaca Angelica Malvatani. La destra ha lasciato il deserto: mai un’idea, mai una riforma che si possa ricordare. Bisogna mandarli a casa e per farlo dobbiamo conoscere il nostro potenziale. Il referendum ha mostrato che c’è un risve x.com Elezioni, Fratoianni a Fermo per Malvatani: Per vincere serve unità, da queste elezioni saremo protagonisti anche in questa cittàVOTO - Il segretario nazionale di Avs: Dopo il referendum, alle comunali si può mettere un altro mattoncino per quella alternativa che alle prossime politiche del 2027 dovrà, anzi manderà a casa la d ... cronachefermane.it