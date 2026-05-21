A San Piero a Grado un nuovo campo sportivo aperto a tutti

Da pisatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Piero a Grado è stato inaugurato un nuovo campo sportivo situato nell’area esterna alla scuola secondaria di primo grado 'Castagnolo'. L’inaugurazione ha visto il taglio del nastro e l’apertura ufficiale della struttura, che comprende spazi dedicati alla pallavolo e al basket. La struttura sarà utilizzabile sia dagli studenti e dalle associazioni sportive che dal pubblico generale, offrendo un’area accessibile per praticare sport in modo gratuito.

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Taglio del nastro, nell’area esterna alla scuola secondaria di primo grado 'Castagnolo' a San Piero a Grado, per il nuovo campo sportivo per la pratica della pallavolo e del basket, che sarà a disposizione del complesso scolastico e di associazioni sportive ma anche ad accesso libero da parte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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