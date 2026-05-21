A San Piero a Grado un nuovo campo sportivo aperto a tutti

A San Piero a Grado è stato inaugurato un nuovo campo sportivo situato nell’area esterna alla scuola secondaria di primo grado 'Castagnolo'. L’inaugurazione ha visto il taglio del nastro e l’apertura ufficiale della struttura, che comprende spazi dedicati alla pallavolo e al basket. La struttura sarà utilizzabile sia dagli studenti e dalle associazioni sportive che dal pubblico generale, offrendo un’area accessibile per praticare sport in modo gratuito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui