A Roma esiste ancora un posto dove il gelato costa 1 euro con panna gratis | è l’ultimo rimasto Ecco dove si trova

A Roma, c’è un locale che mantiene ancora il prezzo del gelato a un euro, con la panna inclusa senza costi aggiuntivi. Si tratta dell’ultimo di questa categoria ancora attivo in città. La presenza di questo punto vendita rappresenta un’unicità in un contesto urbano dove i prezzi sono generalmente in aumento, anche per un semplice caffè al tavolino. La sua posizione e le caratteristiche dell’offerta attirano l’attenzione di chi cerca un’opzione economica per gustare un gelato.

Roma è una città decisamente complessa e multistrato, nella quale anche un caffè al tavolino di un bar può diventare una piccola voce di bilancio: ma proprio qui esiste ancora un posto in cui il gelato sembra resistere al tempo e agli aumenti, con il cono al prezzo di 1 euro, con panna gratis. Ci troviamo nel cuore di Trastevere, in un luogo abbastanza nostalgico per trasformare un dettaglio di bancone in una notizia virale. Il locale che lo fa è un indirizzo popolare e amatissimo della città, dove il prezzo del gelato racconta qualcosa che va oltre lo scontrino: una certa idea di Roma, semplice, diretta, accessibile. Il gelato da 1 euro che fa parlare Roma: l’ultimo bar in città che lo fa ancora a questo prezzo. 🔗 Leggi su Funweek.it

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