a proposito dei libri romance

Leggendo le tue parole sui libri romance, sembra che tu non abbia mai letto un romanzo di questo genere. Non ci sono dettagli su quali opere specifiche o autori siano stati menzionati, né riferimenti a eventuali preferenze o esperienze personali con questo tipo di letteratura. La frase suggerisce un'impressione generale senza approfondimenti o commenti aggiuntivi. La discussione si concentra esclusivamente sulla mancanza di familiarità con i libri romance, senza ulteriori elementi o considerazioni.

Leggendo la tua risposta sui libri romance, mi viene da pensare che non ne abbia mai avuto uno tra le mani. Purtroppo, a certe età, non si può dire “basta che leggano”. – Giulia Ho tre figli adolescenti e in realtà qualche libro romance per le mani l’ho anche avuto: semplicemente non l’avevo mai sfogliato. Fuorviato da titoli romantici e copertine in stile manga, avevo dato per scontato che fossero libri per ragazze adolescenti. Ma dopo aver risposto a un lettore di questa rubrica che non c’era nulla di male nel fatto che sua figlia di dodici anni ne consumasse a raffica, tante lettere come la tua mi hanno fatto scoprire un fenomeno che ignoravo: molti di questi libri contengono pagine che descrivono atti sessuali in modo molto esplicito e per niente adatto a lettrici dodicenni. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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