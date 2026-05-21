A Paruzzaro torna la magia dello Street Food Festival

Da newsagent.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel centro di Paruzzaro, durante il fine settimana, si è svolto lo Street Food Festival, con bancarelle di cibo di strada che offrivano specialità locali e internazionali. Sono state allestite aree dedicate ai bambini con giochi e intrattenimento, mentre sul palco principale si sono alternati gruppi musicali dal vivo. La manifestazione ha attirato numerosi visitatori, tra famiglie e appassionati di gastronomia.

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Un fine settimana dedicato ai sapori autentici del cibo di strada, all’intrattenimento per famiglie e alla musica dal vivo. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, la suggestiva cornice di Piazza Municipio a Paruzzaro, in provincia di Novara, si trasformerà nel cuore dell’edizione 2026 dello Street Food Festival. L’attesa manifestazione, diventata negli anni un punto di riferimento per il territorio e capace di richiamare visitatori da tutta la provincia, è organizzata dalla Pro Paruzzaro, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, con un programma ricco di appuntamenti dedicati a tutte le età. Come da tradizione, l’evento punta sull’inclusività: l’ingresso sarà completamente gratuito, così come i parcheggi situati nelle immediate vicinanze della piazza, per facilitare l’afflusso di cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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