A Chiavenna è in arrivo un estate ricca di emozioni
A Chiavenna si avvicina l’inizio di una serie di eventi pensati per animare le giornate estive. La stagione, che promette di portare diverse iniziative sul territorio, sta attirando l’attenzione della comunità. Le manifestazioni sono state organizzate per offrire intrattenimento e coinvolgimento a residenti e visitatori. La data di apertura si avvicina e l’intera città si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti.
È sempre più vicina l’apertura della stagione di eventi ideati a Chiavenna per rendere l’estate ricca di emozioni. Si parte venerdì 29 maggio con “Aperitivo gourmet”: un’esperienza coinvolgenteche, a partire dalle 18, permetterà di assaporare speciali aperitivi preparati dai bar di Chiavenna e i. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Atalanta e Lazio pareggiano 2-2 in una partita avvincente e ricca di emozioni.
Leggi anche: Milito e Samuel in visita alla sede dell’Inter: giornata ricca di storia ed emozioni – FOTO
Pronto per un’escursione tra boschi e panorami spettacolari? Piani d'Erna, dominati dalle punte imponenti del Resegone, rappresentano un punto di arrivo per gite adatte anche alle famiglie e sono un punto di partenza per escursioni più impegnative. Tutte facebook
In Italia e ricordato di Hannaford Prep. reddit