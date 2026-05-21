A Chiavenna è in arrivo un estate ricca di emozioni

Da sondriotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chiavenna si avvicina l’inizio di una serie di eventi pensati per animare le giornate estive. La stagione, che promette di portare diverse iniziative sul territorio, sta attirando l’attenzione della comunità. Le manifestazioni sono state organizzate per offrire intrattenimento e coinvolgimento a residenti e visitatori. La data di apertura si avvicina e l’intera città si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti.

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È sempre più vicina l’apertura della stagione di eventi ideati a Chiavenna per rendere l’estate ricca di emozioni. Si parte venerdì 29 maggio con “Aperitivo gourmet”: un’esperienza coinvolgenteche, a partire dalle 18, permetterà di assaporare speciali aperitivi preparati dai bar di Chiavenna e i. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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