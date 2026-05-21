A Chiavenna è in arrivo un estate ricca di emozioni

A Chiavenna si avvicina l’inizio di una serie di eventi pensati per animare le giornate estive. La stagione, che promette di portare diverse iniziative sul territorio, sta attirando l’attenzione della comunità. Le manifestazioni sono state organizzate per offrire intrattenimento e coinvolgimento a residenti e visitatori. La data di apertura si avvicina e l’intera città si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti.

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