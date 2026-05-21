150^ Stagione Concertistica della Banda Città di Rutigliano

La Banda “Città di Rutigliano” ha inaugurato la sua 150ª stagione concertistica con un evento speciale, segnando un traguardo importante per una delle formazioni orchestrali itineranti più note del paese. L’appuntamento ha visto la partecipazione di un vasto pubblico e ha proposto un programma musicale dedicato alla celebrazione di questo anniversario. La manifestazione si è svolta in una delle sedi tradizionali dell’ensemble, attirando appassionati e residenti interessati a vivere un momento di musica dal vivo.

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Un concerto straordinario per celebrare la 150a Stagione Musicale di una delle più celebri formazioni orchestrali itineranti d’Italia: la Banda Città di Rutigliano. È in programma Sabato 23 Maggio alle ore 20.30 in Piazza XX Settembre a Rutigliano, con la direzione del maestro Gaetano Cellamara. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Transsibérien : voyage de Moscou à Pékin Sullo stesso argomento Grande successo per la VIII Stagione Concertistica: Artemus diventa Orchestra Città di Pompei Tempo di lettura: 3 minutiSi conclude con entusiasmo la VIII Stagione Concertistica promossa dall’APS Artemus di Pompei, una stagione che ha... Stagione concertistica, ecco le stelle della danzaArezzo, 24 gennaio 2026 – In arrivo una serata dedicata alla grande danza internazionale con un parterre di interpreti tra i più autorevoli della scena mondiale, con l’interpretazione del grande ... lanazione.it Al via la Stagione Concertistica Aretina 2026 con le eccellenze della musica sinfonica, lirica e della grande danza internazionaleArezzo, 18 dicembre 205 – Le eccellenze della musica sinfonica, lirica e della grande danza internazionale saranno protagoniste ad Arezzo della nuova Stagione Concertistica Aretina, arrivata alla ... lanazione.it