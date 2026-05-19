WTA Rabat 2026 | avanti Tjen e Bouzas Maneiro Nahimana e Kabbaj prendono in mano la storia

Si conclude la seconda giornata del torneo WTA 250 di Rabat, in Marocco, con quattro giocatrici che hanno superato il turno. Tjen e Bouzas Maneiro si sono qualificate per gli ottavi di finale, mentre Nahimana e Kabbaj hanno ottenuto vittorie decisive e sono entrate nella fase successiva della competizione. La giornata ha visto diverse sfide tra le tenniste, che hanno determinato la composizione degli incontri a eliminazione diretta per le prossime fasi del torneo.

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Si chiude anche la seconda giornata a Rabat, nel WTA 250 marocchino che definisce in maniera assoluta la composizione degli ottavi di finale. Poche, a dire la verità, le sorprese, e soltanto un paio le partite finite nel segno della lotta assoluta. Esordiscono senza problemi le due teste di serie principali, l’indonesiana Janice Tjen e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, opposte sia l’una che l’altra a svedesi provenienti dalle qualificazioni (ed è oramai rarissimo vederne in tabelloni principali WTA dopo il crollo di Rebecca Peterson). Punteggio molto simile: 6-1 7-5 a Cajisa Hennemann in u caso, 6-0 7-5 a Lisa Zaar nell’altro. La sorpresa... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Rabat 2026: avanti Tjen e Bouzas Maneiro, Nahimana e Kabbaj prendono in mano la storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento WTA Bogotá 2026: avanti Bouzkova e Bouzas Maneiro nell’altura colombianaSono stati completati tutti i match di primo turno al WTA 250 di Bogotá, in Colombia, là dove non solo si gioca sulla terra rossa, ma lo si fa a ben... Leggi anche: WTA Bogotà 2026, Bouzkova avanza ai quarti di finale. Fuori Bouzas Maneiro e Osorio WTA Rabat, il tabellone: Tjen guida il seeding, segue Bouzas Maneiro. Nessuna azzurra in main drawTennis - WTA | L'italiana Dalila Spiteri lotta per accedere al tabellone principale dalle qualificazioni. In main draw spiccano i nomi di Parks, Jones e Tomljanovic ... ubitennis.com Tabellone WTA Rabat 2026: Janice Tjen prima testa di serie nell’appuntamento marocchinoSorteggiato il tabellone principale di uno dei due tornei che chiudono il pre-Roland Garros, il WTA 250 di Rabat. L'evento marocchino, la cui campionessa ... oasport.it