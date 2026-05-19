WTA Rabat 2026 | avanti Tjen e Bouzas Maneiro Nahimana e Kabbaj prendono in mano la storia
Si conclude la seconda giornata del torneo WTA 250 di Rabat, in Marocco, con quattro giocatrici che hanno superato il turno. Tjen e Bouzas Maneiro si sono qualificate per gli ottavi di finale, mentre Nahimana e Kabbaj hanno ottenuto vittorie decisive e sono entrate nella fase successiva della competizione. La giornata ha visto diverse sfide tra le tenniste, che hanno determinato la composizione degli incontri a eliminazione diretta per le prossime fasi del torneo.
Si chiude anche la seconda giornata a Rabat, nel WTA 250 marocchino che definisce in maniera assoluta la composizione degli ottavi di finale. Poche, a dire la verità, le sorprese, e soltanto un paio le partite finite nel segno della lotta assoluta. Esordiscono senza problemi le due teste di serie principali, l’indonesiana Janice Tjen e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, opposte sia l’una che l’altra a svedesi provenienti dalle qualificazioni (ed è oramai rarissimo vederne in tabelloni principali WTA dopo il crollo di Rebecca Peterson). Punteggio molto simile: 6-1 7-5 a Cajisa Hennemann in u caso, 6-0 7-5 a Lisa Zaar nell’altro. La sorpresa... 🔗 Leggi su Oasport.it
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