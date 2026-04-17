Hannover 96-SC Paderborn sabato 18 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 18 aprile 2026 alle 20:30 si sfidano Hannover 96 e SC Paderborn in una partita di 2. Bundesliga. Attualmente in classifica, lo Schalke 04 guida con 58 punti, seguito dal Paderborn con 57, mentre l’Hannover 96 si trova in terza posizione con 53 punti. L’Elvesberg, con 52 punti, gioca invece venerdì sera, lasciando spazio a uno scontro diretto tra le squadre al vertice della classifica.
Partiamo dalla classifica di 2. Bundesliga per quanto riguarda le primissime posizioni: 1) Schalke 04 58, 2) Paderborn 57, 3) Hannover 96 53, 4) Elvesberg 52 (gioca venerdì sera). E’ del tutto evidente che a cinque giornate dalla fine questa è una partita di grande importanza per entrambi i club. Per i padroni di casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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