Violenza trap A scuola arriva musica d’amore

Negli ultimi tempi, alcuni studenti ascoltano canzoni trap che contengono testi con messaggi di violenza di genere e rappresentazioni di donne sottomesse agli uomini. Questi brani musicali vengono ascoltati anche nelle scuole, portando alla luce contenuti che ritraggono relazioni di potere sbilanciate e atteggiamenti di controllo. La presenza di queste canzoni tra i giovani suscita discussioni sulla possibile influenza dei testi sulla percezione delle dinamiche di genere tra i più giovani.

Si nascondono messaggi di violenza di genere, con l’immagine di una donna sottomessa alla volontà del maschio, nei testi di alcune canzoni, in particolare del genere trap, ascoltate dagli studenti. Partendo da questa consapevolezza è nato “ Note di rispetto, musica d’amore “, un progetto al quale hanno partecipato 18 classi di diverse annualità, che si è svolto all’ Itis Cardano e si è chiuso ieri. Un momento conclusivo che è stata quasi una festa, con una gara finale in cui alcune classi si sono sfidate componendo una canzone, con testo e musica originali, e una premiazione. "Il progetto è stato realizzato dalla rete antiviolenza di cui il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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