Vincitore Grande Fratello Vip 2026 | puntate cast concorrenti e riassunti aggiornati

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 17 marzo è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5, segnando l’inizio di questa stagione. Durante la trasmissione, sono stati presentati i concorrenti e sono stati mostrati i primi momenti all’interno della casa. La puntata ha introdotto il cast e dato spazio alle prime interazioni tra i partecipanti, offrendo agli spettatori un assaggio di quello che sarà il percorso di questa edizione.

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L’attesa è finita. Il Grande Fratello Vip martedì 17 marzo ha preso il via su Canale 5 e i telespettatori hanno avuto finalmente modo di ‘entrare’ nella casa più spiata d’Italia. Proprio come i concorrenti, i veri protagonisti della trasmissione di successo. Alla conduzione Ilary Blasi, che è. 🔗 Leggi su Today.it

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