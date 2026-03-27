Grande Fratello Vip 2026 | puntate cast concorrenti e quando finisce

Il Grande Fratello Vip 2026 ha iniziato ufficialmente martedì 17 marzo su Canale 5, con le prime puntate trasmesse in prima serata. La nuova edizione vede il debutto del cast di concorrenti, che si sono immediatamente confrontati all’interno della casa più spiata d’Italia. La trasmissione proseguirà secondo il calendario stabilito, con le prossime puntate previste nelle settimane successive.

Ilary Blasi è tornata al timone del reality show di successo di Canale 5. Tutte le informazioni sugli appuntamenti (in diretta) e sui protagonisti L’attesa è finita. Il Grande Fratello Vip martedì 17 marzo ha preso il via su Canale 5 e i telespettatori hanno avuto finalmente modo di ‘entrare’ nella casa più spiata d’Italia. Proprio come i concorrenti, i veri protagonisti della trasmissione di successo. Alla conduzione Ilary Blasi, che è ritornata al timone del reality show dopo anni di assenza. Con lei, nelle vesti di opinioniste pronte a commentare senza filtri le dinamiche, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Gf Vip: per Selvaggia Lucarelli cachet stellare, ma tornerà anche a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Today.it

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