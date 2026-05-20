Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 20 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata tramite il servizio di Astral Infomobilità. Viene comunicato un saluto e un ben ritrovati agli utenti, con riferimenti alle reazioni di alcuni fusibili e a un servizio dedicato alle condizioni del traffico. Nessuna informazione aggiuntiva viene fornita riguardo a eventuali incidenti o disservizi specifici, ma si segnala l’attività di monitoraggio e aggiornamento in corso.

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