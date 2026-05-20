Via altre quattro pedane dal Centro | in quattro anni già 400 rimozioni

Nelle vie del centro proseguono le operazioni di rimozione delle pedane, con altre quattro eliminate negli ultimi giorni. Da quattro anni, sono circa 400 le strutture di questo tipo rimosse, secondo i dati ufficiali. Il processo di smantellamento riguarda principalmente i dehors installati lungo le strade principali, e le operazioni continuano senza sosta. La decisione di rimuoverle è stata comunicata dalle autorità, che hanno avviato questa azione per motivi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza stradale.

Ancora rimozioni di pedane. Nelle strade del centro, continua il lavoro effettuato per togliere i dehors dalle strade.Le pedane rimosseGli ultimi interventi hanno riguardato Via Giolitti e via Boiardo, dove abbiamo fatto eseguire le rimozioni per ragioni legate a morosità che si erano accumulate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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