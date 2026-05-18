Il tecnico della squadra di calcio si prepara a affrontare la trasferta di Verona con alcune assenze significative. Tra i giocatori indisponibili c’è Ndicka, che ha riportato una lesione di secondo grado, mentre si valuta un possibile stop anche per Lorenzo Pellegrini. Per l’ultima partita del campionato, invece, si ipotizza un suo eventuale rientro. La squadra si sta organizzando in vista di questa gara, con le assenze che influenzeranno le scelte di formazione.

A Verona con la consapevolezza che basta vincere per andare in Champions, ma anche con un’emergenza che torna a bussare proprio sul traguardo. Evan Ndicka, infatti, nel primo tempo del derby di ieri ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale che ne mette in dubbio anche l’esordio al Mondiale con la Costa d’Avorio. Il difensore si è infortunato a seguito di un movimento irregolare durante un’azione poi annullata per netto fuorigioco di Cancellieri. Al suo posto è entrato Rensch ma a Verona sarà ballottaggio tra Ghilardi e Ziolkowski per affiancare Mancini e Hermoso. Ma i problemi per Gasperini non finiscono qui. Perché Pellegrini poche ore prima della sfida alla Lazio ha accusato un'infiammazione sulla cicatrice del bicipite femorale destro che probabilmente lo terrà ai box anche a Verona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Gasperini a Verona con assenze pesanti: per Ndicka lesione di secondo grado

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