Vai via o ti ammazziamo Ma l’accusa di rapina cade
Nell’episodio avvenuto nel 2024 al Pincio, nei pressi della fermata degli autobus, un episodio ha portato all’arresto di un uomo coinvolto in una vicenda di minacce. Secondo l’accusa, la frase “Vai via sennò ti ammazziamo” avrebbe costituito l’elemento centrale dell’imputazione di rapina aggravata, che però è stata poi respinta. La vicenda si è conclusa con la caduta dell’accusa di rapina, lasciando in sospeso la posizione dell’indagato.
"Vai via sennò ti ammazziamo". Era partita da questa frase, secondo l’accusa, la contestazione di rapina aggravata per un episodio avvenuto nel 2024 al Pincio, nei pressi della fermata degli autobus. Ma ieri, davanti al Gup del Tribunale di Pesaro, il procedimento a carico di un giovane tunisino di 22 anni, domiciliato in una comunità per minori e assistito dall’avvocato Salvatore Asole, si è chiuso con una sentenza di non luogo a procedere. L’imputazione iniziale è stata derubricata in furto: secondo quanto stabilito in udienza, non sussistono gli estremi del reato di rapina. Inoltre, visto che la persona offesa aveva rimesso la querela, è venuta meno la condizione di procedibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Baby, facciamo insieme una rapina
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