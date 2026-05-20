Vai via o ti ammazziamo Ma l’accusa di rapina cade

Nell’episodio avvenuto nel 2024 al Pincio, nei pressi della fermata degli autobus, un episodio ha portato all’arresto di un uomo coinvolto in una vicenda di minacce. Secondo l’accusa, la frase “Vai via sennò ti ammazziamo” avrebbe costituito l’elemento centrale dell’imputazione di rapina aggravata, che però è stata poi respinta. La vicenda si è conclusa con la caduta dell’accusa di rapina, lasciando in sospeso la posizione dell’indagato.

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