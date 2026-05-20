Uso delle calcolatrici elettroniche negli Esami di Stato 2025 2026 | guida operativa per i dirigenti scolastici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un aggiornamento ufficiale riguardante l’uso delle calcolatrici elettroniche durante le prove scritte dell’Esame di Stato per l’anno scolastico 20252026. La comunicazione fornisce indicazioni operative rivolte ai dirigenti scolastici, con dettagli sulle modalità di utilizzo e sulle eventuali restrizioni applicabili. Questa novità riguarda specificamente le prove finali del secondo ciclo di istruzione, con l’obiettivo di chiarire le procedure da seguire durante le prove scritte.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso l’aggiornamento ufficiale relativo all’utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 20252026. Scarica la guida – Riservata agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: Abbonamento a Gestire la scuola, si compone di: accesso ad un’area riservata per. L'articolo Uso delle calcolatrici elettroniche negli Esami di Stato 20252026: guida operativa per i dirigenti scolastici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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