Nella puntata del 15 maggio di Uomini e Donne si sono verificati diversi momenti intensi, tra cui un blocco dedicato a un cavaliere di nome Michele. Durante la puntata, Michele ha pronunciato alcune frasi che hanno suscitato reazioni forti tra i presenti. Maria De Filippi ha espresso il suo disappunto commentando l’episodio, definendolo “terribile”. La discussione ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media per il contenuto delle affermazioni fatte dal cavaliere.

Nella puntata del 15 maggio di Uomini e Donne ci sono stati diversi momenti concitati, tra cui un blocco dedicato a un cavaliere di nome Michele, il quale si è reso protagonista di frasi davvero discutibili. Poi sono state prese delle decisioni e sono sorte delle discussioni. Incomprensioni tra dame e cavalieri del Trono Over di UeD. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il resoconto di quanto accaduto nella scorsa puntata tra Cinzia Paolini e Marco Troiani. Quest’ultimo ha deciso di lasciare il programma, dicendo di non poter dare altre dimostrazioni a Cinzia, dunque, tutto è nelle mani di lei adesso. L’uomo ha mantenuto la sua posizione, non rientrando in trasmissione, mentre Cinzia ha detto di aver bisogno ancora di un po’ di tempo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Michele indigna a UeD per frasi contro le donne, Maria De Filippi sbotta: “Terribile”

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