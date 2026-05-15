Michele indigna a UeD per frasi contro le donne Maria De Filippi sbotta | Terribile

Da tutto.tv 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 15 maggio di Uomini e Donne si sono verificati diversi momenti intensi, tra cui un blocco dedicato a un cavaliere di nome Michele. Durante la puntata, Michele ha pronunciato alcune frasi che hanno suscitato reazioni forti tra i presenti. Maria De Filippi ha espresso il suo disappunto commentando l’episodio, definendolo “terribile”. La discussione ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media per il contenuto delle affermazioni fatte dal cavaliere.

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Nella puntata del 15 maggio di Uomini e Donne ci sono stati diversi momenti concitati, tra cui un blocco dedicato a un cavaliere di nome Michele, il quale si è reso protagonista di frasi davvero discutibili. Poi sono state prese delle decisioni e sono sorte delle discussioni. Incomprensioni tra dame e cavalieri del Trono Over di UeD. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il resoconto di quanto accaduto nella scorsa puntata tra Cinzia Paolini e Marco Troiani. Quest’ultimo ha deciso di lasciare il programma, dicendo di non poter dare altre dimostrazioni a Cinzia, dunque, tutto è nelle mani di lei adesso. L’uomo ha mantenuto la sua posizione, non rientrando in trasmissione, mentre Cinzia ha detto di aver bisogno ancora di un po’ di tempo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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