Dopo anni di negoziati, il 24 marzo l’Australia e l’Unione europea (Ue) hanno firmato a Canberra un grande accordo commerciale, che è stato però subito contestato dai sindacati agricoli europei. Messa sotto pressione dalla concorrenza della Cina e dai dazi statunitensi, l’Ue sta portando avanti una politica di diversificazione commerciale. Nelle scorse settimane Von der Leyen aveva già firmato accordi c0mmerciali con il blocco latinoamericano del Mercosur e con l’India. I principali sindacati agricoli europei hanno però definito “inaccettabili” le concessioni fatte all’Australia nei settori della carne bovina, della carne ovina, dello zucchero e del riso. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’Australia e l’Unione europea firmano un accordo commerciale

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