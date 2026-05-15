Foto hard con l’intelligenza artificiale A 13 anni denudavano le amichette con un’app quindici ragazzini nei guai
Quindici minori tra i 12 e i 13 anni di Pontedera sono al centro di un’indagine della polizia, che ha scoperto come abbiano utilizzato un’applicazione basata sull’intelligenza artificiale per creare e diffondere immagini a sfondo pedopornografico raffiguranti alcune coetanee. Le autorità hanno sequestrato dispositivi elettronici e stanno raccogliendo prove per chiarire i dettagli di questa attività. L’indagine è ancora in corso, e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti o sulle modalità operative.
Pontedera (Pisa), 15 maggio 2026 – Quindici ragazzini di 12 e 13 anni di Pontedera sono coinvolti in un’indagine della polizia per aver creato e divulgato immagini pedopornografiche con i volti di alcune coetanee. Foto che sono state “rubate” dai profili Instagram delle vittime e modificate con l’intelligenza artificiale. Questa notizia, che fa accapponare la pelle pensando all’età dei “creatori digitali” e delle ragazzine e pensando alle conseguenze sulle loro vite, scoperchia una serie di vasi nei quali sono contenuti tanti problemi causati dal web e dal suo scorretto utilizzo. E dai pericoli che si annidano nell’intelligenza artificiale. La pesante accusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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