Foto hard con l’intelligenza artificiale A 13 anni denudavano le amichette con un’app quindici ragazzini nei guai

Quindici minori tra i 12 e i 13 anni di Pontedera sono al centro di un’indagine della polizia, che ha scoperto come abbiano utilizzato un’applicazione basata sull’intelligenza artificiale per creare e diffondere immagini a sfondo pedopornografico raffiguranti alcune coetanee. Le autorità hanno sequestrato dispositivi elettronici e stanno raccogliendo prove per chiarire i dettagli di questa attività. L’indagine è ancora in corso, e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti o sulle modalità operative.

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