Una 90enne siciliana riceve una bolletta idrica da 12mila euro
Una donna di 90 anni residente in Sicilia si è trovata a dover affrontare una bolletta dell'acqua di circa 12.000 euro. La cifra, che corrisponde a un consumo molto elevato, ha destato sorpresa tra i familiari e le autorità. La bolletta è stata calcolata sulla base di un consumo che, se applicato a un autolavaggio, consentirebbe di lavare circa 70 veicoli al giorno, o di una struttura ricettiva con piscina di dimensioni medie.
AGI - Una bolletta idrica che, per consumo, potrebbe ricevere un autolavaggio che quotidianamente lava 70 mezzi, o una struttura ricettiva con piscina di medie dimensioni. Ma a dover sborsare da 12mila euro, chiesti da parte di AcquaEnna Spa, gestore del servizio idrico dell’ Ennese, è una pensionata di 90 anni che vive a Troina, in provincia di Enna. La bolletta di 12mila euro: 7mila litri di acqua al giorno . La bolletta risulta essere un conguaglio per un periodo di 14 mesi e indica un consumo totale che corrisponde ad una media di 7 mila litri al giorno. La famiglia della pensionata novantenne vive in una piccola abitazione ed è composta da tre persone, una della quali con disabilità. 🔗 Leggi su Agi.it
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