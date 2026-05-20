Una 90enne siciliana riceve una bolletta idrica da 12mila euro

Una donna di 90 anni residente in Sicilia si è trovata a dover affrontare una bolletta dell'acqua di circa 12.000 euro. La cifra, che corrisponde a un consumo molto elevato, ha destato sorpresa tra i familiari e le autorità. La bolletta è stata calcolata sulla base di un consumo che, se applicato a un autolavaggio, consentirebbe di lavare circa 70 veicoli al giorno, o di una struttura ricettiva con piscina di dimensioni medie.

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