Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in programma dal lunedì al venerdì alle 20, si vedrà Alberto cercare Anna. Nel frattempo, Ferri continuerà a insistere con Michele affinché accetti un nuovo programma. La puntata si concentrerà su queste vicende, senza ulteriori dettagli sugli sviluppi delle trame o sui personaggi coinvolti. La narrazione si svolgerà nel contesto della quotidianità dei protagonisti, portando avanti le rispettive storie e relazioni.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di mercoledì 20 maggio Alberto Proverà a riavvicinarsi ad Anna, che gli manca molto; Roberto Ferri invece, dovrà vedersela con Marina che, non solo sta cercando di allontanare Greta dalla sua vita, ma si è anche accordata con Mori riguardo un programma della radio. Ma per Ferri i problemi non finiscono qui, perché anche Cristina gli darà qualche grattacapo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 20 maggio: Alberto cerca Anna, Ferri insiste su Michele per il nuovo programma

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Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

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