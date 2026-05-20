Un Posto al Sole anticipazioni 21 maggio | Alberto salva Anna Rosa ritrova Pino
Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Alberto interviene per salvare Anna da una situazione difficile. Nel frattempo, Rosa ritrova Pino, che aveva fatto perdere le sue tracce. La puntata mostrerà i momenti di tensione e i cambiamenti tra i personaggi principali, senza anticipare ulteriori dettagli sulla trama. La storia prosegue con sviluppi che coinvolgono le relazioni e le vicende di questi protagonisti.
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 21 maggio vedremo il riavvicinamento tra Alberto e Anna che si concluderà con il salvataggio della ragazza. Nel frattempo Serena prende una decisione su Maurizio e Monica, mentre Rosa avrà un incontro con Pino che le riporterà alla mente la loro relazione. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Alberto continua a pensare ad Anna e, nonostante i sensi di colpa verso Gianluca, decide di ricontattarla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca
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Non posso fare a meno di pensare ad Anna confessa Alberto, che si ritrova ancora una volta ad affrontare i suoi sentimenti per la ragazza, nonostante il senso di colpa verso Gianluca. Nella nuova puntata di Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre alle 20. 50, facebook
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