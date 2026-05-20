Un nuovo appuntamento dedicato all’incontro tra attività motoria e diverse abilità

È in programma un nuovo incontro nel ciclo dedicato all’integrazione tra attività motoria e persone con diverse abilità. L’evento è promosso dal comune di San Giovanni in Marignano e dal Distretto Socio-Sanitario di Riccione, nell’ambito delle iniziative della Consulta dello Sport. La serie di incontri, iniziata alcuni mesi fa, continua a offrire occasioni di confronto e di partecipazione per promuovere pratiche sportive inclusive. La manifestazione si svolgerà in una delle strutture della zona e sarà aperta a tutti gli interessati.

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Prosegue il ciclo di incontri Sport è Inclusione, promossa dal comune di San Giovanni in Marignano e dal Distretto Socio-Sanitario di Riccione nell’ambito delle iniziative della Consulta dello Sport. Il prossimo appuntamento, inserito nel programma del Caregiver Day 2026 – Distretto di Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Quando la musica incontra la connessione: nasce la partnership tra Identità Musicali e Sonicatel Sullo stesso argomento A Galliate un incontro dedicato alla Pet Therapy: l'appuntamento al CastelloInterventi assistiti con animali: sabato 18 aprile alle 9,30 a Galliate è in programma un incontro dedicato alla pet therapy, con un focus... Nuovo appuntamento di Il Mondo Nuovo dell’Associazione Guido Carli con Lauri Bambus, Ambasciatore dell’Estonia in Italia. Un incontro dedicato ai temi che stanno trasformando lo scenario internazionale. #IlMondoNuovo #Estonia x.com Digitalmentis arriva a Montevarchi con un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta del mondo digitaleArezzo, 14 novembre 2025 – Dopo il successo dell’iniziativa di Terranuova Bracciolini, Digitalmentis arriva a Montevarchi con un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta del mondo digitale. lanazione.it Come mi preparo per un appuntamento con un nuovo psichiatra? *con molte cose in corso* reddit Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato per questa settimana, tutto dedicato a Super Mario Galaxy Il FilmC'è un nuovo Nintendo Direct in arrivo ed è molto vicino: mercoledì 12 novembre vedremo una presentazione dedicata a Super Mario Galaxy Il Film, con il primo trailer ufficiale. NOTIZIA di Giorgio ... multiplayer.it