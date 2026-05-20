Un nuovo appuntamento dedicato all’incontro tra attività motoria e diverse abilità
È in programma un nuovo incontro nel ciclo dedicato all’integrazione tra attività motoria e persone con diverse abilità. L’evento è promosso dal comune di San Giovanni in Marignano e dal Distretto Socio-Sanitario di Riccione, nell’ambito delle iniziative della Consulta dello Sport. La serie di incontri, iniziata alcuni mesi fa, continua a offrire occasioni di confronto e di partecipazione per promuovere pratiche sportive inclusive. La manifestazione si svolgerà in una delle strutture della zona e sarà aperta a tutti gli interessati.
Prosegue il ciclo di incontri Sport è Inclusione, promossa dal comune di San Giovanni in Marignano e dal Distretto Socio-Sanitario di Riccione nell’ambito delle iniziative della Consulta dello Sport. Il prossimo appuntamento, inserito nel programma del Caregiver Day 2026 – Distretto di Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Quando la musica incontra la connessione: nasce la partnership tra Identità Musicali e Sonicatel
Sullo stesso argomento
A Galliate un incontro dedicato alla Pet Therapy: l'appuntamento al CastelloInterventi assistiti con animali: sabato 18 aprile alle 9,30 a Galliate è in programma un incontro dedicato alla pet therapy, con un focus...
*Family Lab 3.0 continua con un nuovo appuntamento dedicato alle famiglie della Paganella!* *Sport in famiglia* , un pomeriggio speciale da vivere insieme per divertirsi, mettersi in gioco e condividere lo sport Un evento unico con prove pratiche guid - Facebook facebook
Nuovo appuntamento di Il Mondo Nuovo dell’Associazione Guido Carli con Lauri Bambus, Ambasciatore dell’Estonia in Italia. Un incontro dedicato ai temi che stanno trasformando lo scenario internazionale. #IlMondoNuovo #Estonia x.com
Digitalmentis arriva a Montevarchi con un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta del mondo digitaleArezzo, 14 novembre 2025 – Dopo il successo dell’iniziativa di Terranuova Bracciolini, Digitalmentis arriva a Montevarchi con un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta del mondo digitale. lanazione.it
Come mi preparo per un appuntamento con un nuovo psichiatra? *con molte cose in corso* reddit
Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato per questa settimana, tutto dedicato a Super Mario Galaxy Il FilmC'è un nuovo Nintendo Direct in arrivo ed è molto vicino: mercoledì 12 novembre vedremo una presentazione dedicata a Super Mario Galaxy Il Film, con il primo trailer ufficiale. NOTIZIA di Giorgio ... multiplayer.it