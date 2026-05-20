Un incontro per prevenire l' ansia da notte prima degli esami di maturità

A Brindisi si è svolto un incontro dedicato a studenti e genitori, con l’obiettivo di affrontare e prevenire l’ansia legata alla notte prima degli esami di maturità e ai giorni che la precedono. L’iniziativa si è concentrata su strategie pratiche e informazioni utili per gestire lo stress, senza entrare in dettagli specifici delle tecniche adottate. L’evento ha coinvolto diverse persone interessate a trovare modi per affrontare con tranquillità il periodo di preparazione agli esami.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui