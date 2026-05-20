Un incontro per prevenire l' ansia da notte prima degli esami di maturità

Da brindisireport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brindisi si è svolto un incontro dedicato a studenti e genitori, con l’obiettivo di affrontare e prevenire l’ansia legata alla notte prima degli esami di maturità e ai giorni che la precedono. L’iniziativa si è concentrata su strategie pratiche e informazioni utili per gestire lo stress, senza entrare in dettagli specifici delle tecniche adottate. L’evento ha coinvolto diverse persone interessate a trovare modi per affrontare con tranquillità il periodo di preparazione agli esami.

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BRINDISI - Un incontro per evitare l'ansia della “notte prima degli esami” (e anche dei giorni precedenti), cantata da Antonello Venditti in un celeberrimo brano. Affinché gli studenti brindisini affrontino l'argomento per tempo. Uno spazio dedicato ai ragazzi e alle ragazze che si stanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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