Un furto misterioso da risolvere a squadre | al museo civico di Oleggio arriva la serata investigativa

Al museo civico archeologico etnografico di Oleggio si svolge una serata dedicata alle investigazioni, dove il luogo si trasforma in un set di indagini pratiche. Durante l’evento, viene simulato un furto all’interno della struttura, coinvolgendo le squadre partecipanti in un percorso di ricerca e ricostruzione dei fatti. L’obiettivo è individuare le tracce e risolvere il caso, con attività che coinvolgono i partecipanti in modo interattivo e didattico. La serata si svolge senza eventi reali di criminalità, ma come attività formativa e di intrattenimento.

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Il museo civico archeologico etnografico C. G. Fanchini di Oleggio si trasforma nella scena di un crimine per una sera. Venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 20,45, la struttura ospita "Furto al museo", un gioco investigativo a squadre organizzato in collaborazione con Musicalley e Teckneke.Nel. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le Trésor de Lava : Enquête sur l'incroyable découverte d'or romain en Corse | Documentaire Sullo stesso argomento Oleggio, lo spettacolo che dà voce alle donne: al Teatro Civico una serata speciale per dire no alla violenzaSabato 9 maggio alle 21 il Teatro Civico di Oleggio apre le sue porte a un evento di straordinaria caratura artistica e sociale.