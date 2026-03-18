Ucciso durante una battuta di caccia mentre era in videochiamata | gli ultimi istanti in un video

Durante una battuta di caccia, un uomo di 42 anni è stato colpito mortalmente mentre partecipava a una videochiamata. L’incidente è avvenuto sabato scorso e sono stati diffusi gli ultimi istanti di vita dell’uomo attraverso un video. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’evento, ma finora non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze che hanno portato alla fatalità.

La morte di Vladislav Grigorev, il 42enne che sabato scorso ha perso la vita a causa di un colpo di fucile esploso da Palmiero Berdini, 82enne, impegnato in una battuta di caccia nelle campagne di Montegranaro, in provincia di Fermo sarebbe stata ripresa dal suo cellulare nel corso di una videochiamata, ora in mano agli inquirenti. Il colpo, che ha centrato la vittima al collo, sarebbe stato esploso per sbaglio da Berdini, operatore faunistico e guardia volontaria venatoria, impegnato in quel momento in una battuta di caccia alla volpe. Grigorev era uscito per cercare due cavalli, fuggiti dall’azienda in cui lavorava come stalliere stagionale, forse proprio a causa della paura dei colpi di fucile esplosi vicino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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