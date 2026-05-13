tumore del colon retto la chirurgia robotica riduce stress e complicanze

Negli ultimi anni, la chirurgia robotica ha cambiato il modo di affrontare interventi complessi come quelli per il tumore del colon-retto. Questa tecnologia consente procedure meno invasive rispetto alla chirurgia tradizionale, con una riduzione dello stress per i pazienti e un recupero più rapido. La diffusione di queste tecniche è in crescita, portando a un cambiamento nelle pratiche cliniche per questo tipo di intervento.

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