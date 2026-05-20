Nel calcio di oggi, le bandiere che un tempo rappresentavano le squadre e i valori sono sempre meno presenti. Un ex calciatore famoso ha commentato questa trasformazione, ritenendola inevitabile, anche se non priva di conseguenze. La riflessione arriva in un momento in cui il mondo del calcio sta vivendo numerosi cambiamenti, che riguardano sia il modo in cui si gioca che la percezione degli spettatori. La notizia è stata riportata da un quotidiano sportivo, evidenziando come il panorama calcistico si stia evolvendo rapidamente.

2026-05-20 17:54:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Il calcio, come tutte le cose, è cambiato tanto nel corso degli anni ed è destinato a cambiare ancora. Lo sanno bene i tifosi della Juve, che negli ultimi anni ne hanno passate di tutti i colori. Ora la squadra di Spalletti rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League (tutte le combinazioni) e l’impressione è che all’interno della rosa manchi personalità, quella necessaria a gestire la pressione. Una qualità che di certo non mancava a una leggenda della Juve come Alex Del Piero, che è stato premiato nel corso della seconda edizione del Premio Zucchini a Pescara e accolto tra i cori del pubblico: “ Un capitano, c’è solo un capitano, un capitano!”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Non ci sono più bandiere nel calcio”, Del Piero non ha dubbi: “Inevitabile ma…”

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