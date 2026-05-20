Trump rinvia l’attacco all’Iran grazie a Qatar Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il rinvio di un attacco contro l’Iran, affermando di aver ricevuto assistenza da parte di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. La decisione è stata comunicata pubblicamente e si basa su consultazioni con i rappresentanti di questi paesi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche. La notizia riguarda una possibile azione militare che, al momento, è stata sospesa, lasciando aperta la possibilità di sviluppi futuri.

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indicato Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti come i “grandi leader e alleati” che lo hanno convinto a “rinviare” un nuovo attacco contro l’Iran, portando i tre Paesi del Golfo in prima linea in una più ampia architettura politica, accanto agli sforzi di mediazione del Pakistan per cercare una soluzione alla guerra in Iran. “Secondo loro si arriverà a un accordo che sarà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d’America, così come per tutti i Paesi del Medio Oriente e oltre”, ha dichiarato il presidente USA in un post sulla sua piattaforma Truth Social lunedì sera. Trump ha però... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump rinvia l’attacco all’Iran grazie a Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump threatens to massively blow up major Iranian gas field after strikes in Qatar | BBC News Sullo stesso argomento Trump rinvia l’attacco all’Iran: Arabia Saudita, Qatar ed Emirati spingono per l’accordoDonald Trump torna a muoversi sul filo della tensione tra diplomazia e minaccia militare. Emirati Arabi Uniti lasciano l'Opec, le possibili conseguenze della sfida all'Arabia Saudita sul petrolioDal primo maggio gli Emirati Arabi Uniti lasceranno l’Opec e l’Opec+, le organizzazioni che riuniscono i Paesi produttori di petrolio. Il preannunciato attacco all’Iran previsto per martedì 19 da Donald Trump è stato annullato. Lo ha annunciato lunedì lo stesso presidente degli Stati Uniti, spiegando che l’idea prevalente è che sia possibile arrivare all’accordo col regime iraniano. La sospensi x.com Trump dice che rinvierà l'attacco programmato all'Iran domani su richiesta dei leader del Medio Oriente reddit Trump rinvia l’attacco all’Iran: Arabia Saudita, Qatar ed Emirati spingono per l’accordoIl presidente americano sospende un’operazione militare contro Teheran per lasciare spazio ai negoziati sul nucleare. I Paesi del Golfo temono una nuova guerra in Medio Oriente e chiedono più tempo al ... panorama.it Medio Oriente, Trump rinvia attacco all'Iran e frena il petrolio: in corso negoziati seri(Teleborsa) - Donald Trump ha annunciato nella serata americana di ieri di aver rinviato un attacco militare pianificato contro l'Iran per martedì, citando l'avvio di negoziati seri per porre fine a ... finanza.repubblica.it