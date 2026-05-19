Trump rinvia l’attacco all’Iran | Arabia Saudita Qatar ed Emirati spingono per l’accordo
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver deciso di sospendere temporaneamente un'azione militare contro l’Iran, mentre proseguono i negoziati per un accordo sul programma nucleare di Teheran. Le decisioni sono state prese in un contesto di pressioni da parte di alcuni alleati della regione, tra cui Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, che spingono affinché si trovi una soluzione diplomatica alla crisi. La situazione rimane tesa, ma al momento non ci sono state ulteriori azioni militari.
Donald Trump torna a muoversi sul filo della tensione tra diplomazia e minaccia militare. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti confermato di aver deciso di rinviare un possibile attacco contro l’Iran mentre continuano i negoziati per cercare un’intesa sul programma nucleare di Teheran. Una scelta che arriva in un momento estremamente delicato per il Medio Oriente, con gli alleati arabi di Washington impegnati a evitare una nuova escalation regionale e Israele che continua invece a mantenere alta la pressione sull’ Iran. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump ha spiegato che gli Stati Uniti erano pronti a lanciare «un’operazione molto importante» già nelle prossime ore, ma che la decisione è stata sospesa temporaneamente per lasciare spazio alle trattative diplomatiche. 🔗 Leggi su Panorama.it
Trump Postpones Attack on Iran; Defense Board With Canada Suspended | NTD Evening News (May 18)
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