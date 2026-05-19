Trump rinvia l’attacco all’Iran | Arabia Saudita Qatar ed Emirati spingono per l’accordo

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver deciso di sospendere temporaneamente un'azione militare contro l’Iran, mentre proseguono i negoziati per un accordo sul programma nucleare di Teheran. Le decisioni sono state prese in un contesto di pressioni da parte di alcuni alleati della regione, tra cui Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, che spingono affinché si trovi una soluzione diplomatica alla crisi. La situazione rimane tesa, ma al momento non ci sono state ulteriori azioni militari.

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