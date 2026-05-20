Trieste Cassazione confisca 2,5 milioni | frode carburanti e lusso

La Corte di Cassazione ha disposto la confisca di circa 2,5 milioni di euro in relazione a un'indagine su frodi nel settore dei carburanti e del lusso. Le operazioni investigative hanno portato alla luce un sistema illecito che coinvolgeva lo stoccaggio di carburante e attività di riciclaggio. Quattro soggetti provenienti dalla regione Campania sono stati identificati come i principali responsabili di questa rete criminale, che avrebbe utilizzato uno stoccaggio di carburante come base per attività illecite.

? Domande chiave Come hanno trasformato uno stoccaggio di carburante in un bancomat criminale?. Chi sono i quattro soggetti campani che guidavano l'operazione?. Come venivano riciclati i proventi tra boutique di lusso e criptovalute?. Perché i nuovi proprietari hanno scelto proprio quella storica realtà triestina?.? In Breve Altri 1,5 milioni di euro sequestrati tra conti e veicoli in Campania.. Quattro soggetti campani gestivano la Depositi Costieri Trieste Spa dal 2017.. Tre condannati con precedenti legati ad associazioni mafiose del Napoletano.. I proventi venivano riciclati in boutique, hotel di lusso e criptovalute.. La Cassazione ha... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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