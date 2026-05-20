Trento manifesti contro Cruciani | lui risponde sulla carne d’orso

A Trento sono comparsi dei manifesti che raffigurano un orso, suscitando diverse reazioni. Le immagini sono state affisse in vari punti della città e hanno portato all’attenzione pubblica la questione relativa alla tutela degli animali. In risposta, un noto opinionista ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda, affrontando le accuse provenienti dagli attivisti animalisti. La polemica ha coinvolto vari soggetti e si è concentrata sulle modalità di esposizione e sui messaggi veicolati dai manifesti.

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