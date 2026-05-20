Trento Giampaolo Pedrotti morto a 61 anni era il direttore dell' ufficio stampa della provincia autonoma dal 2008

Da ilgiornaleditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento è venuto a mancare all’età di 61 anni Giampaolo Pedrotti, che dal 2008 ricopriva il ruolo di direttore dell’ufficio stampa della provincia autonoma. Dal 1996 aveva iniziato a lavorare all’interno dell’ufficio, assumendo incarichi crescenti fino a diventare il responsabile. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici, mentre si attende di conoscere i dettagli sulle circostanze della scomparsa. La sua carriera si è sviluppata interamente in questo settore, con una presenza costante negli anni.

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Dal 1996 aveva assunto incarichi sempre più rilevanti all’interno dell'ufficio stampa, fino a diventarne responsabile. Nel corso degli anni ha coordinato le attività giornalistiche e di comunicazione della Giunta provinciale, dirigendo anche periodici istituzionali come "Terra Trentina" È mor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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