È venuto a mancare Giampaolo Pedrotti, responsabile dell’ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento. Figura nota nel settore, aveva ricoperto questo ruolo per molti anni, contribuendo alla comunicazione ufficiale dell’ente. La sua scomparsa è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno espresso cordoglio per la perdita di un professionista stimato e riconosciuto nel campo giornalistico.

Si è spenta una voce che per anni ha accompagnato con autorevolezza e misura il mondo dell’informazione: quella di Giampaolo Pedrotti, punto di riferimento dell’ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, scomparso oggi a 61 anni. Da quella presenza sobria e costante prende forma il cordoglio della Giunta. Lo comunica una nota della Provincia autonoma di Trento. “La nostra vicinanza va ai familiari, agli amici e colleghi e a tutti quelli che lo hanno stimato e benvoluto. Giampaolo ha saputo raccontare il Trentino con serietà e rispetto, diventando un punto di riferimento anche nei passaggi più difficili — sottolinea il presidente Maurizio Fugatti — Ha interpretato la comunicazione come un servizio alla comunità, con rigore e senso delle istituzioni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Giornalisti: morto Giampaolo Pedrotti, capo ufficio stampa della Provincia di Trento

Notizie correlate

Si è spento a 61 anni Giampaolo Pedrotti, per quasi un ventennio la "voce" della ProvinciaLutto assoluto nel mondo della comunicazione e dell’informazione trentina: è morto a 61 anni Giampaolo Pedrotti, punto di riferimento dell’Ufficio...

In pensione dopo 27 anni di servizio in Asl il capo ufficio stampa Daniela GianelliVa in pensione, dopo 27 anni in Asl, Daniela Gianelli, direttrice della struttura Coordinamento uffici stampa e rapporti con i media dell'Azienda Usl...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Morto Giampaolo Pedrotti, storico capo ufficio stampa della Provincia. Il dolore di Fugatti: Benvoluto e stimato; ADDIO AL GIORNALISTA GIAMPAOLO PEDROTTI; Addio a Giampaolo Pedrotti, storico capo ufficio stampa della Provincia. I ricordi: Professionalità e una grande umanità.

È morto a 61 anni Giampaolo Pedrotti, capo ufficio stampa della Provincia di TrentoIl presidente della regione Maurizio Fugatti: La sua dedizione e la sua professionalità resteranno un esempio concreto di buona amministrazione e di giornalismo di qualità ... rainews.it

Morto Giampaolo Pedrotti, storico capo ufficio stampa della Provincia di TrentoLutto nel mondo dell’informazione trentina: per decenni ha coordinato la comunicazione di Piazza Dante, diventando un riferimento per giornalisti e istituzioni. Aveva 61 anni ed era iscritto all’Ordin ... altoadige.it

Addio a Giampaolo Pedrotti, storico capo ufficio stampa della Provincia. I ricordi: "Professionalità e una grande umanità” - facebook.com facebook