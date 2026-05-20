Da Castelplanio a Roma il viaggio può durare fino a otto ore, coinvolgendo cinque tratte e quattro cambi di mezzo. La giornata è iniziata con la cancellazione di un treno e la chiusura della strada statale Ss76, costringendo i pendolari a ricorrere a diversi spostamenti alternativi. Dopo la prima cancellazione, sono stati utilizzati autobus e treni, alternando i mezzi di trasporto in un itinerario complesso e spesso imprevedibile. La situazione ha causato notevoli disagi a chi si spostava verso la capitale.

CASTELPLANIO - Treno, bus, di nuovo treno, ancora bus e poi di nuovo treno. Cinque tratte, quattro cambi di mezzo e tempi che possono sfiorare le otto ore per raggiungere Roma. L’odissea della Orte-Falconara passa da Castelplanio e Fabriano, dove lo stop ferroviario costringe i passeggeri a scendere dal treno e salire sui bus sostitutivi. Il percorso Una staffetta forzata, resa ancora più fragile dal binario unico tra Castelplanio e Falconara e dall’assenza, almeno ieri, di un presidio Trenitalia visibile in stazione. Il nodo è quello già annunciato da Rfi e Trenitalia: da ieri e fino 13 giugno, per attività di Manutenzione programmata e potenziamento infrastrutturale sulla Falconara-Orte, la circolazione viene rimodulata con tratti soppressi, corse limitate, cambi di orario e servizi sostitutivi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Treni cancellati e Ss76 chiusa: il viaggio per Roma dalle Marche è un?odissea

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