Treni cancellati e ritardi di ore | l' infernale viaggio dei pugliesi fuori sede

Le recenti operazioni di viaggio per molti pugliesi fuori sede si sono trasformate in un'odissea, con treni cancellati e ritardi che si prolungano per diverse ore. Il ritorno verso il Centro-Nord si sta rivelando più difficile rispetto all'andata, coinvolgendo centinaia di persone, tra cui numerosi brindisini, che cercano di tornare a casa dopo le festività pasquali trascorse con le famiglie. La situazione ha causato disagi e disorganizzazione lungo le tratte ferroviarie.

Circolazione in tilt a causa di una frana in Molise: l'odissea del ritorno si sta rivelando peggiore di quella dell'andata, per i tanti lavoratori e studenti che rientrano al Centro-Nord dopo le vacanze di Pasqua Il viaggio di ritorno si sta rivelando un'odissea persino peggiore, di quello di andata. Non c'è pace per le centinaia di pugliesi fuori sede, fra cui tanti brindisini, che stanno rientrando verso il Centro-Nord, dopo aver trascorso le vacanze di Pasqua in famiglia. I viaggi in treno delle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 erano stati già avventurosi, a causa dei nubifragi che avevano messo fuori gioco parte della linea ferroviaria, fra il Molise e l'Abruzzo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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E qui m’arrabbio. Ho amici che vivono al Nord, per studio o per lavoro, che avevano comprato — a caro prezzo — i biglietti per tornare a casa a Pasqua. E invece niente: treni cancellati. E anche quando arrivano i rimborsi, tra cambi improvvisati e soluzioni alte - facebook.com facebook

Prorogata l'allerta rossa: Abruzzo, Molise e Puglia sott'acqua. Case evacuate e treni cancellati: la situazione x.com