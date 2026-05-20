Nelle recenti elezioni RSU presso il centro di assistenza, la Uil Fpc ha ottenuto il 52% dei voti, risultando il sindacato più rappresentato. La vittoria permette alla sigla di avere un ruolo di rilievo nella rappresentanza dei lavoratori. Non sono ancora stati comunicati i nomi delle figure che formeranno il tavolo sindacale. Restano da capire quali saranno le ripercussioni sulla gestione della sicurezza digitale e come si organizzeranno le future strategie sindacali in questa direzione.

? Domande chiave Come influenzerà questo risultato la gestione della sicurezza digitale in azienda?. Chi sono le nuove figure che guideranno il tavolo sindacale?. Perché l'affluenza ha superato l'ottanta per cento dei lavoratori coinvolti?. Quali misure concrete adotterà la UIL per chi lavora al computer?.? In Breve Affluenza dell'85% con 127 votanti su 150 aventi diritto tramite piattaforma Eligo.. Cisl Fistel ottiene il 29,13% con Ilaria Merlo, Sara Gambari ed Edoardo Tamberi.. Cgil Slc assegna due rappresentanti a Barbara Punzi ed Elena Bonati.. Roberta Croce guida la UIL FPC con 30 preferenze individuali.. La sede Transcom della Spezia ha la conclusione delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, con un’affluenza che ha toccato quasi l’85 per cento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Transcom La Spezia: la Uil Fpc vince le elezioni RSU con il 52%

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