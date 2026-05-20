Traffico di steroidi nei guai un trentino
Otto persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Rovigo nell'ambito di un'operazione che ha portato alla scoperta di un traffico di steroidi anabolizzanti. Tra i denunciati figura anche un uomo di 56 anni proveniente dal Trentino. Secondo quanto riportato, il traffico avrebbe coinvolto una ditta dedicata alla vendita di integratori sportivi, collegata all'attività illecita di distribuzione di sostanze dopanti. L'indagine ha portato al sequestro di vari prodotti destinati al mercato clandestino.
C’è anche un trentino di 56 anni tra gli otto denunciati dalla guardia di finanza di Rovigo che ha scoperto un traffico di steroidi anabolizzanti che, come riporta LaPresse, avrebbe fatto capo a una ditta specializzata nella rivendita di integratori sportivi.Secondo gli inquirenti l’azienda. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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La guardia di finanza di Rovigo ha eseguito una serie di sequestri ai danni di otto soggetti appartenenti al mondo delle palestre, ora denunciati, per traffico di steroidi anabolizzanti. La notizia completa nel link nel primo commento. facebook
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