Traffico di steroidi nei guai un trentino

Otto persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Rovigo nell'ambito di un'operazione che ha portato alla scoperta di un traffico di steroidi anabolizzanti. Tra i denunciati figura anche un uomo di 56 anni proveniente dal Trentino. Secondo quanto riportato, il traffico avrebbe coinvolto una ditta dedicata alla vendita di integratori sportivi, collegata all'attività illecita di distribuzione di sostanze dopanti. L'indagine ha portato al sequestro di vari prodotti destinati al mercato clandestino.

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