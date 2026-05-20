Torta soffice all' acqua l' ideale per una buona colazione

La colazione rappresenta un momento fondamentale della giornata, adatto a tutte le età, dal momento che fornisce l’energia necessaria per affrontare le ore successive. Una ricetta semplice e leggera come la torta soffice all’acqua può essere un’opzione per iniziare con gusto e leggerezza. Questo dolce, preparato con pochi ingredienti, può essere inserito facilmente nella routine mattutina, offrendo un’alternativa sana e gustosa per cominciare bene la giornata.

La colazione è il momento più importante della giornata e non ha età, grandi e piccoli non dovremmo mai rinunciarci perchè serve ad assumere quella giusta quantità di energia per affrontare la giornata. Ecco quindi una ricetta che non fallisce mai, quella del ciambellone, ideale per colazioni e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Torta PAN DI SPAGNA al cacao LOW CARB solo 4 ingredienti

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