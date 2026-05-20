The Boys 5 fa numeri spaventosi su Prime Video alla faccia del finale flop secondo alcuni fan
La quinta stagione di The Boys sta ottenendo risultati sorprendenti su Prime Video, smentendo le critiche di alcuni spettatori che avevano definito il finale un fallimento. Mentre sui social network i fan storici si sono scagliati contro la conclusione della serie, paragonandola a momenti deludenti di altre produzioni, i dati ufficiali mostrano che questa stagione sta battendo ogni record precedente sulla piattaforma di Amazon. La serie, creata da Eric Kripke, continua a catturare l’attenzione di un vasto pubblico.
Mentre su Reddit e X i fan storici stanno urlando al tradimento, paragonando questa stagione finale al disastro dell'ultimo capitolo di Game of Thrones, la realtà dei fatti è che la serie di Eric Kripke sta polverizzando qualsiasi record precedente su Amazon. E questo è in ogni caso un successo. Cinquantasette milioni di spettatori a puntata. Avete letto bene. I dati ufficiali di Prime Video sono una doccia fredda per chiunque sperasse in un flop: la quinta stagione di The Boys è già nella Top 10 dei prodotti originali più visti di sempre sulla piattaforma. Eppure il web è una polveriera. L'accusa principale? Troppi episodi riempitivi, troppi filler e un ritmo rallentato per arrivare al finale di oggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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