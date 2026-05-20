La quinta stagione di The Boys sta ottenendo risultati sorprendenti su Prime Video, smentendo le critiche di alcuni spettatori che avevano definito il finale un fallimento. Mentre sui social network i fan storici si sono scagliati contro la conclusione della serie, paragonandola a momenti deludenti di altre produzioni, i dati ufficiali mostrano che questa stagione sta battendo ogni record precedente sulla piattaforma di Amazon. La serie, creata da Eric Kripke, continua a catturare l’attenzione di un vasto pubblico.

Mentre su Reddit e X i fan storici stanno urlando al tradimento, paragonando questa stagione finale al disastro dell'ultimo capitolo di Game of Thrones, la realtà dei fatti è che la serie di Eric Kripke sta polverizzando qualsiasi record precedente su Amazon. E questo è in ogni caso un successo. Cinquantasette milioni di spettatori a puntata. Avete letto bene. I dati ufficiali di Prime Video sono una doccia fredda per chiunque sperasse in un flop: la quinta stagione di The Boys è già nella Top 10 dei prodotti originali più visti di sempre sulla piattaforma. Eppure il web è una polveriera. L'accusa principale? Troppi episodi riempitivi, troppi filler e un ritmo rallentato per arrivare al finale di oggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5 fa numeri spaventosi su Prime Video, alla faccia del "finale flop" secondo alcuni fan

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