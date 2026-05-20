La Thailandia ha annunciato restrizioni sui visti per limitare i crimini commessi da stranieri. Da ora in poi, alcune nazioni vedranno ridotti i giorni di soggiorno senza visto, mentre altre manterranno le attuali condizioni. La misura mira a controllare il flusso di visitatori provenienti da determinati paesi. La decisione ha già suscitato preoccupazioni tra gli operatori turistici, che temono un possibile calo degli arrivi di turisti stranieri nel prossimo periodo.

? Domande chiave Quali nazioni vedranno ridotti i giorni di soggiorno senza visto?. Come influirà questa decisione sul calo dei turisti stranieri?. Perché il governo ha deciso di limitare i soggiorghi automatici?. Chi dovrà affrontare nuove procedure complicate per rinnovare il visto?.? In Breve Sihasak Phuangketkeow riduce i giorni di soggiorno per turisti di oltre 90 nazioni.. Surasak Phancharoel monitora l'impatto economico sul turismo che incide per oltre il 10% del PIL.. Presenze straniere nel primo trimestre calate del 3,4% rispetto al periodo 2025.. Obiettivo annuale di 33,5 milioni di turisti nonostante il passaggio a visti discrezionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Thailandia: restrizioni ai visti per bloccare i crimini stranieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Thailandia: restrizioni per i turisti, il soggiorno sarà di soli 30 giorni? Domande chiave Come cambieranno i controlli sui visti per i viaggiatori italiani? Perché il governo ha deciso di dare priorità alla sicurezza?...

USA: allarme crimini di guerra, i Dem vogliono bloccare TrumpDiverse figure di rilievo del Partito Democratico statunitense chiedono l’immediata interruzione delle manovre pianificate da Trump, accusandolo di...

Thailandia, stretta sui turisti: in arrivo tagli ai soggiorni senza vistoI turisti provenienti da oltre 90 Paesi potrebbero presto vedersi ridurre i periodi di soggiorno senza visto in Thailandia. Le autorità vogliono frenare i reati che coinvolgono stranieri, pur consider ... it.euronews.com

La Thailandia cambia le regole per i turisti e dimezza il tempo di soggiorno senza visto. Il ministro: Serve a prevenire attività criminaliAddio ai 60 giorni senza visto in Thailandia: la stretta colpisce i turisti di 93 Paesi, Italia compresa. Ecco cosa cambia. ilfattoquotidiano.it