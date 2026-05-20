Tetto di un palazzo storico perde pezzi vigili del fuoco in azione

Da ilpiacenza.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio del 20 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Marco, nel cuore del centro storico, a causa del crollo di un pezzo di legno dal tetto di un edificio storico. La zona è stata messa in sicurezza e sono state valutate le condizioni dell’edificio. Nessuno è rimasto ferito e le operazioni di controllo sono ancora in corso per verificare eventuali danni strutturali al immobile.

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Vigili del fuoco in azione in pieno centro storico nel tardo pomeriggio del 20 maggio in via San Marco per la caduta di un pezzo di legno dal tetto di un palazzo storico. I pompieri hanno raggiunto il tetto con l'autoscala per verificarne le condizioni. Con loro anche la polizia locale che ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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