Tetto di un palazzo storico perde pezzi vigili del fuoco in azione

Nel tardo pomeriggio del 20 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Marco, nel cuore del centro storico, a causa del crollo di un pezzo di legno dal tetto di un edificio storico. La zona è stata messa in sicurezza e sono state valutate le condizioni dell’edificio. Nessuno è rimasto ferito e le operazioni di controllo sono ancora in corso per verificare eventuali danni strutturali al immobile.

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