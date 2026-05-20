Tetto di un palazzo storico perde pezzi vigili del fuoco in azione
Nel tardo pomeriggio del 20 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Marco, nel cuore del centro storico, a causa del crollo di un pezzo di legno dal tetto di un edificio storico. La zona è stata messa in sicurezza e sono state valutate le condizioni dell’edificio. Nessuno è rimasto ferito e le operazioni di controllo sono ancora in corso per verificare eventuali danni strutturali al immobile.
Vigili del fuoco in azione in pieno centro storico nel tardo pomeriggio del 20 maggio in via San Marco per la caduta di un pezzo di legno dal tetto di un palazzo storico. I pompieri hanno raggiunto il tetto con l'autoscala per verificarne le condizioni. Con loro anche la polizia locale che ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Il locale tecnico dell’hotel perde fuoco, vigili del fuoco in azione
Anzano del Parco, incendio sul tetto della Coiter: vigili del fuoco e carabinieri in azioneFiamme ad Anzano del Parco, dove questa mattina 2 aprile c'è stato un incendio sul tetto della Coiter, in via Provinciale (angolo via Cavolto).
4/7 Se hai un impero immobiliare e il tetto di un palazzo che ti fa schifo al cazzo si rompe, che fai, lo lasci crollare? No, lo ripari per non perdere l'asset. Anche perché le perdite della Juve sono spiccioli ampiamente assorbiti dai miliardi generati dalle altre contr x.com
Sono tre maschi e una femmina i piccoli nati sul tetto di Palazzo Pirelli dalla coppia Giò e Giulia. Da Balòss a Bagàj, fino a Sciura e Tusa: aperto il sondaggio online per scegliere i nomi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/05/falchi-pellegrini-sul-pirello - Facebook facebook
Stanze non funzionano reddit
Palazzo Chigi, spesa da 200mila euro per tre nuovi pennoni sul tettoIl conto nei documenti della Presidenza del Consiglio relativi all’intervento voluto per posizionare il Tricolore, la bandiera dell'Ue e quella di un eventuale Paese ospite ... adnkronos.com
Maiori, al via lavori a facciata e tetto di Palazzo MezzacapoSono iniziati a Maiori i lavori urgenti di messa in sicurezza di Palazzo Mezzacapo, storico edificio simbolo della cittadina costiera e sede di attività istituzionali, culturali e rappresentative. L'a ... ilvescovado.it