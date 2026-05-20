Terni la Cascata delle Marmore sbarca su ' GetYourGuide' | accordo per promozione internazionale e vendita dei biglietti online

A Terni, la Cascata delle Marmore sarà disponibile sulla piattaforma internazionale ‘GetYourGuide’ grazie a un accordo approvato dalla giunta comunale. La collaborazione prevede la vendita dei biglietti online e la promozione dell’attrazione sul portale dedicato al turismo esperienziale. La decisione mira a facilitare l’accesso dei visitatori internazionali alla celebre cascata, integrando il sistema di prenotazione digitale con l’obiettivo di ampliare la visibilità dell’attrazione. La collaborazione entrerà in vigore nelle prossime settimane.

La Cascata delle Marmore sbarca sul portale ‘GetYourGuide’. La giunta comunale di Terni ha approvato una collaborazione commerciale e promozionale che porterà il biglietto d’ingresso dell'attrazione ternana sulla piattaforma internazionale dedicata al turismo esperienziale, insieme ad una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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#Terni, #cascata delle #Marmore: entra in azione #GetYourGuide Italy. Attività accessoria di #promozione x.com

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