Tari definite le rate e le modalità di pagamento a Latina

A Latina, sono state definite le date di pagamento della Tariffa Rifiuti (TaRi) per il 2026. La prima rata, o l’intera somma, dovrà essere versata entro il 30 giugno. La seconda rata è prevista per il 30 agosto, la terza per il 30 ottobre e l’ultima per il 30 dicembre. Queste scadenze si applicano alle persone che devono effettuare i pagamenti rateali, mentre chi decide di pagare tutto in un’unica soluzione può farlo entro la prima data.

La Tariffa Rifiuti (TaRi) nel 2026 a Latina si pagherà il 30 giugno (prima rata o rata unica per chi desideri pagare interamente), 30 agosto (seconda rata), 30 ottobre (terza rata) e 30 dicembre (quarta rata). Le prime tre rate sono considerate in acconto e calcolate sull’entità del Piano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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