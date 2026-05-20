Taranto | oggi la preghiera per l’ultimo saluto a Bakari Sako Nei prossimi giorni il trasferimento destinazione Mali

A Taranto si è tenuta una preghiera privata nel centro islamico di via Cavallotti per l’ultimo saluto a Bakari Sako, un uomo di 35 anni originario del Mali, ucciso all’alba del 9 maggio. La salma si trova ancora nella bara, circondata da parenti e amici che hanno reso omaggio al defunto, tra cui il fratello e lo zio. Nei prossimi giorni, la famiglia trasferirà il corpo in Mali.

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