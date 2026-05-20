Taranto | oggi la preghiera per l’ultimo saluto a Bakari Sako Nei prossimi giorni il trasferimento destinazione Mali

Da noinotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto si è tenuta una preghiera privata nel centro islamico di via Cavallotti per l’ultimo saluto a Bakari Sako, un uomo di 35 anni originario del Mali, ucciso all’alba del 9 maggio. La salma si trova ancora nella bara, circondata da parenti e amici che hanno reso omaggio al defunto, tra cui il fratello e lo zio. Nei prossimi giorni, la famiglia trasferirà il corpo in Mali.

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Ne centro islamick di via Cavallotti a Taranto si è svolta una preghiera in forma privata. La salma di Bakari Salone nella bara, l’omaggio di fratello, zio, altri parenti e amici de 35enne bracciante maliano ucciso all’alba del 9 maggio. Nei prossimi giorni la, salma sarà trasferita in Mali. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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